Friuli Venezia Giulia, le iniziative regionali per la Settimana Nazionale

Sono numerose le iniziative che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mette in campo nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile: una ricca carrellata di eventi che parte nel week-end 12-13 ottobre con le piazze della Campagna nazionale “Io non Rischio - Buone pratiche di protezione civile” per proseguire poi con appuntamenti tematici dedicati al mondo della scuola, al tema della comunicazione in emergenza, alla cooperazione transfrontaliera, ai beni culturali.



Nell’ambito di quest’ultimo appuntamento, in programma il 15 ottobre, è inoltre prevista a Udine la presentazione della mostra fotografica “La tutela del patrimonio culturale in caso di calamità naturali”, presso Palazzo Clabassi, sede della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Regione.

La settimana di iniziative sul territorio regionale si concluderà sabato 19 ottobre con un Open Day a Palmanova, aperto a tutti i cittadini e mirato a far conoscere il Sistema regionale di protezione civile e le attività rivolte alla tutela e alla salvaguardia della popolazione e dell’ambiente. Nella stessa giornata, la cittadinanza di Prepotto sarà coinvolta in una esercitazione di protezione civile. Ulteriori Open Day cittadini sono inoltre previsti su tutto il territorio regionale. Per la lista dei Comuni aderenti è possibile consultare www.protezionecivile.fvg.it.

Il calendario degli eventi regionali:

12-13 ottobre

10 Piazze “Io non Rischio” (scoprile su Io non rischio)

14 ottobre

Palmanova - Presentazione del progetto regionale “La Cultura è… protezione civile”

15 ottobre

Udine - Conferenza “Patrimonio culturale e buone pratiche di prevenzione e gestione dei rischi”

Mostra fotografica “La tutela del patrimonio culturale in caso di calamità naturali”

17 ottobre

Palmanova – Corso di formazione sulla comunicazione di emergenza rivolto ai giornalisti (con riconoscimento crediti Odg)

18 ottobre

Postumia – Focus sulla cooperazione transfrontaliera organizzato dalla protezione civile della Slovenia con Austria, Croazia e Italia.

19 ottobre

Palmanova – Open day