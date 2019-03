Sempre più Servizio civile in protezione civile

Al via il Programma pilota del DPC e del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale sull’impiego di 1800 ragazzi in attività di informazione e comunicazione dei Piani di Protezione civile nei Comuni

Un Programma di intervento definito “pilota”, predisposto dal Dipartimento della Protezione civile, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile per un‘azione coordinata nell’ambito dell’impiego dei giovani volontari nell’ informazione e comunicazione dei Piani comunali di Protezione civile.E’ iniziato ieri, con un incontro nella sede operativa del Dipartimento a Roma un percorso che porterà ad un modo diverso di progettare il servizio civile nell’ambito della Protezione civile. L’incontro è stato presieduto dal Direttore dell’Ufficio Promozione del servizio nazionale del Dipartimento Agostino Miozzo alla presenza della responsabile della comunicazione del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio Immacolata Postiglione, dell’Assessore alle Politiche della famiglia, giovanili e di parità della Regione Molise Luigi Mazzuto e dell’ Assessore alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità della Regione Lombardia Silvia Piani oltre a rappresentanti degli uffici e dipartimenti della Protezione civile e del Servizio civile di tutte le Regioni italiane.

Un percorso che punta sulla capacità e volontà di collaborazione tra diversi soggetti di enti locali, del terzo settore e del volontariato di protezione civile per dare concreta attuazione ad un lavoro “a rete” con un obiettivo strategico comune.

Il Programma verrà sviluppato attraverso singoli progetti che potranno essere realizzati dai Comuni, dalle Organizzazioni di volontariato o dagli altri enti di servizio civile accreditati che decideranno di aderire al Programma.

Un’importante novità sta nella possibilità di adottare il Programma d’intervento pilota da parte di “reti di enti” che operano nello stesso territorio (che prevedono la nomina da parte degli stessi soggetti di un ente “capofila”). Il Programma dovrà essere opportunamente adattato alla realtà territoriale di riferimento della rete di enti. Sarà prevista la forma di partecipazione al progetto associata in “coprogettazione”.

Obiettivo generale di ciascun progetto sarà realizzare attività di informazione e comunicazione alla popolazione sulla pianificazione comunale di Protezione civile.

Per il primo anno di sperimentazione il Dipartimento della Protezione civile ha individuato per il Programma risorse pari a 10 milioni di euro che consentono la realizzazione di progetti per l’impiego di circa 1800 volontari.

Si tratta quindi di una grande opportunità per tanti ragazzi che vogliono mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie energie a favore dei propri concittadini e per la sicurezza e la tutela del territorio e dell’ambiente.

Il Servizio civile una realtà importante del nostro paese. Da tanti anni è una delle modalità per i giovani di partecipare alla “Difesa della Patria” lavorando a stretto contatto della popolazione, e “sul campo” cioè sul territorio. E’ quindi obiettivo importante del Servizio nazionale di Protezione civile la partecipazione sempre più costante dei giovani del servizio civile.